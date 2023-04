Era ai domiciliari per furto, ma fa troppe evasioni: arrestato a Pachino

I Carabinieri della Stazione di Pachino hanno arrestato un 52enne per reiterate evasioni dagli arresti domiciliari.

L’uomo si trovava ai domiciliari per un tentato furto commesso nei giorni scorsi, ma i Carabinieri, in più occasioni, lo hanno sorpreso fuori dalla propria abitazione e puntualmente arrestato.

Le diverse violazioni degli obblighi imposti dalla misura cautelare, hanno portato all’emissione di un provvedimento di aggravamento.

Dopo le formalità di rito, il è stato associato al carcere di “Cavadonna”, come disposto dall’Autorità giudiziaria di Siracusa.