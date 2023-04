Palermo, sabato 22 si presenta "Con Dio non sei mai solo": dieci grandi discorsi di Benedetto XVI

Dalla prima omelia pronunciata appena divenne papa fino all’ultima udienza pubblica in San Pietro: per la prima volta vengono raccolti in un unico volume i dieci grandi discorsi del pontificato di Benedetto XVI. Sabato prossimo (22 aprile) alle 17 nello store Mondadori Flaccovio di via Roma 272 a Palermo, “Con Dio non sei mai solo” (pubblicato da Rizzoli) verrà presentato dal domenicano Padre Vincenzo M. Nuara che ha lavorato a lungo per la Santa Sede come collaboratore dell’Ecclesia Dei; interverranno il teologo e presidente del GRIS (Gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa dell'Arcidiocesi di Palermo) Tullio Di Fiore e la dottoressa Gaia Di Bella. Dieci discorsi che svelano la profondità della riflessione – Joseph Ratzinger è stato uno dei più grandi teologi del Novecento - in un linguaggio semplice che ha alimentato la fede di milioni di persone.