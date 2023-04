Al Salone del libro di Torino la Casa Editrice SBS presenta “Curtigghia di Sicilia e siciliani - Novelle brevi di Sicilia”

Anche la Casa Editrice SBS Edizioni di Roma ha pubblicato le “Novelle brevi di Sicilia” che saranno presentate al Salone del Libro di Torino 2023 in una inedita versione con un nuovo esclusivo titolo: “Curtigghia di Sicilia e siciliani - Novelle brevi di Sicilia”. Adesso sono 7 le Case Editrici che hanno pubblicato “la più grande collezione di piccoli morceaux siciliani”, come le ebbe a definire il “Giornale di Sicilia”, storico quotidiano dell’isola, in un articolo dell’8 febbraio 2021, dedicato alla raccolta di racconti brevi dello scrittore palermitano Andrea Giostra.