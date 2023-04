Palermo, tentato furto in appartamento: i carabinieri arrestano due donne

Tentato furto in appartamento e ricettazione. Sono queste le accuse con cui i carabinieri del Nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato due donne, 37 e 38 anni, e un giovane di 18 anni, tutti senza fissa dimora. Le due donne, notate da un condomino mentre forzavano la porta d'ingresso di un appartamento nel quartiere Malaspina, sono state bloccate dai militari che hanno individuato anche il giovane complice che, a bordo di un'auto, le aspettava per la fuga. Nell'auto sono stati trovati vari strumenti da scasso, oltre 900 euro e numerose banconote di valuta cinese. I tre erano ancora in possesso di svariati oggetti, bottino di un furto precedentemente commesso a Villabate. Per le due donne il gip ha disposto l'arresto, per il 18enne l'obbligo di dimora nel comune di residenza.