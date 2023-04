Non rispetta divieto di avvicinamento, arrestato a Noto

Nella giornata di lunedì agenti del Commissariato di Polizia di Noto, al termine di un’attività di polizia giudiziaria, hanno denunciato un uomo di 35 anni, già conosciuto alle forze di polizia e sottoposto agli arresti domiciliari e al divieto di avvicinamento nei confronti della sua ex compagna nelle ore in cui è autorizzato ad uscire, per il reato di violazione del divieto di avvicinamento. L’uomo, attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con l’accusa di aver commesso atti persecutorie in danno della sua ex, transitava con la propria auto davanti alla casa della ex convivente, nonostante il divieto di avvicinamento imposto dal Giudice.

Inoltre, agenti del Commissariato hanno denunciato tre uomini per il reato di inosservanza dei provvedimenti di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, emessi rispettivamente dal Questore di Verbania Cusio Ossola e dal Questore di Torino.

Infine, gli uomini, diretti dal dottor Paolo Arena hanno rinvenuto, nei pressi del Cimitero comunale, un autocarro rubato. Il veicolo, con i fili dell’impianto di accensione tranciati, veniva restituito al legittimo proprietario. Sono in corso ulteriori indagini per risalire al ladro del mezzo.