Sei chili di marijuana a casa: arrestata coppia di fidanzati a Pedara

Una coppia di fidanzati, un extracomunitario di 26 anni e un'italiana di 31, sono stati arrestati a Pedara da carabinieri della stazione di Aci Sant'Antonio per spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante una perquisizione nella loro abitazione, militari dell'Arma hanno trovato, complessivamente, circa sei chilogrammi di marijuana, comprese 102 'dosi' già confezionate, 300 bustine di plastica con la chiusura ermetica e due bilancini di precisione.

Il materiale è stato sequestrata assieme a 3.700 euro, ritenuti provento dello spaccio di droga L'autorità giudiziaria di Catania ha successivamente convalidato il loro arresto, disponendo il carcere per l'uomo e i domiciliari per la donna