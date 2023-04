Migranti, commissario per l'emergenza Valenti a Lampedusa

Il commissario delegato per lo stato d'emergenza migranti, il prefetto Valerio Valenti, è stato a Lampedusa dove ha incontrato il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, il questore Emanuele Ricifari e il sindaco delle Pelagie Filippo Mannino per fare il punto sulla situazione legata agli sbarchi sull'isola.

Il commissario ha compiuto anche un sopralluogo nell'ex base militare Nato Loran di Capo Ponente per valutare se ci siano o meno le condizioni per creare un'area di stoccaggio temporaneo delle "carrette" del mare usate dai migranti per le traversate.

Il commissario ha anche visitato l'hotspot di contrada Imbriacola che in questo momento ospita 540 persone.