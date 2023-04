Modica, dall'Associazione "ModicaAltra" le proposte per una nuova mobilità cittadina

Un promemoria per la prossima amministrazione comunale di Modica in materia di mobilità cittadina. E' stata elaborata dall'associazione "ModicAltra". Ecco le proposte dell'associazione:

Realizzazione di 15 km di itinerari ciclabili o ciclopedonali;​ Redazione e approvazione di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) comunale entro i primi tre anni della sindacatura; Pianificazione e progettazione di collegamenti di mobilità sostenibile tra i quartieri della città (per es. ascensori, itinerari ciclopedonali, parcheggi scambiatori, ecc.); Rimodulazione del Trasporto Pubblico Locale sulla base della frequenza e della copertura del servizio, con installazione di display di aggiornamento in tempo reale dell’attesa.

Più precisamente, chiediamo alla futura amministrazione:

di realizzare almeno 15 km di nuove piste ciclabili o ciclopedonali in sede separata, di cui almeno la metà in sede protetta dal traffico veicolare; ciò consentirebbe altresì di aderire alla rete dei comuni ciclabili istituita dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB);

di redigere e approvare, entro tre anni dall’elezione, un nuovo PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) comunale, strumento che regola e incentiva la mobilità sostenibile del comune, tenendo in debita considerazione i principi di integrazione, partecipazione e valutazione. Chiediamo che ci si focalizzi, specificatamente, sull’analisi della sosta, dell’attuale incidentalità e dell’offerta di mobilità sostenibile;

di pianificare e progettare tutti i necessari collegamenti di mobilità sostenibile (privi di barriere architettoniche, pedonali e ciclabili) tra i quartieri della città, ad oggi non esistenti: a titolo esemplificativo, ascensori e/o altri collegamenti motorizzati per il superamento dei principali dislivelli tra Modica Bassa e Modica Alta o la Sorda; collegamenti intermedi fra le tre arterie primarie della Sorda; collegamenti ciclopedonali con le principali frazioni urbane;

di rimodulare il piano di Trasporto Pubblico Locale (TPL) a seguito di una esaustiva analisi della potenziale domanda, riorganizzando e potenziando l’attuale servizio sia in termini di itinerari che di frequenza; sarà necessario raggiungere i principali poli attrattori (scuole, uffici pubblici, servizi sanitari, stazione e parcheggi di interscambio, ecc.) preferibilmente con vetture alimentate a motore ibrido o elettrico, dotando tutte le fermate autobus di una tabella digitale per aggiornare i fruitori sulle attese in tempo reale".