Modica, al Teatro Garibaldi il talento del giovane chitarrista Matteo Mancuso

Matteo Mancuso, classe 1996, uno dei più grandi talenti della chitarra in Italia e all'estero, è l'ospite di sabato 22 aprile ore 21 al Teatro Garibaldi di Modica. Virtuoso della chitarra e musicista poliedrico, il suo genio spazia dalla chitarra classica alla elettrica, sulla quale ha sviluppato una personale e rivoluzionaria tecnica esecutiva con le dita derivata dal fingerstyle, che gli permette un linguaggio musicale molto originale. Dal jazz al rock, Matteo Mancuso riesce infatti ad esprimersi con uno stile unico e particolare, riuscendo a suonare senza plettro, usando semplicemente le dita, e proponendo in chiave personale le sue esibizioni. Mancuso si esibirà in trio accompagnato da Stefano India al basso e Giuseppe Bruno alla batteria.

Matteo Mancuso ha frequentato il liceo musicale di Palermo, dove ha studiato chitarra classica e flauto traverso. Si è laureato in chitarra jazz presso il Conservatorio di Palermo con lode e menzione d’onore. Sul palco già a dodici anni al Castelbuono jazz festival, ha proseguito negli anni con varie formazioni, tra cui in duo con il padre Vincenzo Mancuso, con un repertorio che spazia da Django Reinhardt al jazz contemporaneo.