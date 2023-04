Due donne di Confartigianato nella squadra di governo della Camera di Commercio di Palermo ed Enna

Completata la squadra di governo della Camera di commercio di Palermo ed Enna e Confartigianato Sicilia vanta al suo interno due quote rose. In giunta, infatti, è stata eletta Maria Grazia Bonsignore, già presidente di Confartigianato Palermo. Tra i consiglieri, un posto per Angela Maccarrone, segretario di Confartigianato Enna.

Un ottimo risultato per la federazione regionale, che vedrà due donne del mondo Confartigianato all’interno della casa delle imprese, pronte a confrontarsi puntualmente con tutti i componenti della giunta e del consiglio. Il prossimo 28 aprile è stata convocata la prima riunione di giunta camerale e nell'ordine del giorno anche la nomina dei vicepresidenti.

“Le nostre congratulazioni a Maria Grazia Bonsignore – dicono Daniele La Porta e Andrea Di Vincenzo, presidente e segretario di Confartigianato Sicilia –. Siamo certi che il buon lavoro che sta già svolgendo alla guida dell’associazione degli artigiani a Palermo, sarà un’ottima partenza per assicurare anche in giunta la giusta attenzione per il mondo dei piccoli imprenditori. Inoltre, auguriamo un buon percorso anche ad Angela Maccarrone, che già da anni segue la Confartigianato di Enna nel ruolo di segretario. Le sue battaglie e le sue conoscenze, saranno sicuramente un vantaggio per tutto il sistema camerale e per il mondo degli artigiani”.