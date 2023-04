Un uomo di 41 anni, Giuseppe Tindaro Clemente, è morto intorno alle 16 a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, a causa di un incidente, a quanto pare autonomo, mentre percorreva in monopattino la via Salvatore Cattafi. La vittima avrebbe perso improvvisamente il controllo del monopattino forse per il cattivo stato dell'asfalto ed è caduta sbattendo sull'asfalto. Vani sono stati i soccorsi