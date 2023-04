Pnrr, l'Anci: i piccoli Comuni in difficoltà: i progetti non vengono trasferiti nel Regis

Il sistema Regis, che dovrebbe contenere i progetti Pnrr e i relativi stati di avanzamento,"non funziona bene" e "circa 18 mila progetti" in capo ai Comuni"non sono stati trasferiti" nel Regis, mettendo in difficoltà i piccoli Comuni che a causa di questo non ricevono i fondi necessari a pagare i fornitori: lo ha detto Alessandro Canelli ,rappresentante dell'Anci, nell'audizione sul Def. "Il comparto dei Comuni ha già bandito oltre 17 miliardi di 35 complessivi assegnati ai Comuni, quindi per noi non sta andando maluccio. Piuttosto, la mancata iscrizione nel Regis sta comportando fortit ensioni finanziarie perché non vengono pagati i Comuni piccoli che non hanno molte risorse per pagare i fornitori", ha spiegato, sottolineando come si tratti di lavori di già fatti"che potrebbero essere considerati anche dalla Ue ma non vengono correttamente contabilizzati perché il Regis non funziona bene".