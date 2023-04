Pachino, maltrattava i genitori: finisce in carcere a Cavadonna

I Carabinieri della Stazione di Pachino hanno arrestato, in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Siracusa, un 29enne del luogo, perché con reiterati atti di violenza fisica e psicologica, maltrattava i propri genitori conviventi, che erano stati costretti a chiedere aiuto ai Carabinieri.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso il carcere di “Cavadonna”, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.