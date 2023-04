Oratorio San Domenico Savio di Rosolini, iniziati i lavori

Cominciati a Rosolini i lavori per la ristrutturazione dell' Oratorio San Domenico Savio della parrocchia del Santissimo Crocifisso.

I lavori, peer un importo di 800 mila euro, sono finanziati dall'assessorato alle Infrastrutture e Mobilità della Regione siciliani. I lavori sono stati ufficialmente consegnati all'impresa che si è aggiudicata la gara d'appalto.

La vicenda dell'oratorio, assume i contorni di una telenovela. Risale al 2016, quando il rappresentante legale pro tempore della Parrocchia del Crocifisso presentò l' istanza per la partecipazione al bando, giusta Legge Regionale 17 marzo 2016, n. 4. A seguito di questa partecipazione, come detto la Ragioneria Generale della Regione Siciliana assegnò all’Ente un finanziamento di 800.000 euro per i lavori di adeguamento dell’immobile. A seguito di questo finanziamento, la Regione assegnata al Comune di Rosolini il termine perentorio di 180 giorni per l’espletamento della gara di appalto e per la consegna dei lavori, pena la revoca del finanziamento concesso.

Il 28 febbraio del 2020 con determina, la n. 37, del Responsabile del Settore Lavori pubblici del Comune ,si procedette all’approvazione del disciplinare e dello schema del bando di gara per l’affidamento dell’appalto.

Il 2 luglio del 2020 avvenne la nomina della Commissione di gara che iniziò immediatamente i lavori per l’esame delle istanze presentate, ben 293 tramite piattaforma MEPA.

A fine aprile del 2021 la chiusura dei lavori della Commissione e aggiudicazione alla ditta vincitrice. Da quella data tutto era rimasto paradossalmente nel dimenticatoio con il serio pericolo anche di perdere il finanziamento. Una situazione paradossale della quale finalmente si è usciti grazie all’impegno dell’attuale Amministrazione Spadola e del responsabile del settore Lavori pubblici di Rosolini, Salvatore Speranza. Adesso, dopo gli ultimi adempimenti, nomina del nuovo Rup, del Direttore dei Lavoro, ecc. si è potuti giungere alla consegna dei lavori e dare inizio alla ristrutturazione dell’immobile multifunzionale unico in tutta la zona sud del siracusano e ragusano.