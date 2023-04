Evasione scoperta dalla telecamera: arrestato a Noto

Nella giornata di ieri, Agenti del Commissariato di P.S. di Noto, al termine di una celere attività investigativa, hanno arrestato un giovane di 21 anni, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento di una misura cautelare in quella custodiale in carcere, emessa dal Tribunale di Siracusa.

Il giovane, già conosciuto alle forze di Polizia, nel pomeriggio di Pasqua, è evaso dagli arresti domiciliari cui era sottoposto.

Gli accertamenti investigativi, in special modo l’acquisizione di immagini tratte dalle telecamere installate nel centro storico, consentivano di accertare la commissione del reato da parte del ventunenne e l’emissione, a suo carico, della misura maggiormente afflittiva.