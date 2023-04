Siracusa, la Polizia incontra gli studenti dell'Istituto Enrico Fermi

Continuano gli incontri della Polizia di Stato nelle scuole di Siracusa e provincia, realizzati in collaborazione con l’Ufficio Scolastico provinciale. Oggi, i componenti dell’Ufficio per la Comunicazione della Questura di Siracusa hanno incontrato gli alunni delle prime classi dell’Istituto Tecnico Industriale Enrico Fermi di Siracusa, diretto dal Preside Antonio Ferrarini.

Dopo una premessa svolta dalla referente per la legalità, professoressa Antonella Misseri, gli agenti hanno coinvolto i ragazzi sull’importanza del rispetto delle regole, l’utilizzo consapevole della rete Internet e dei social, il fenomeno del bullismo e del cyber bullismo, la prevenzione ed il contrasto al fenomeno dello spaccio di droga, la lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso ed il significato dell’impegno al contrasto della cultura mafiosa.

Gli studenti, invitati a porre domande sulle tematiche affrontate, hanno interagito con i relatori ponendo loro numerose domande e pertinenti osservazioni.

Foto 1