Acate, per la festa del Patrono appuntamento musicale con The Kolors

Il pezzo forte dei festeggiamenti in onore del Protettore di Acate San Vincenzo Martire, in programma la terza domenica dopo Pasqua, sarà la presenza del gruppo musicale di pop rock The Kolors, che si esibirà sabato 29 aprile in piazza Libertà per la gioia dei tanti fans.

Conosciuti dai più giovani soprattutto per la partecipazione alla quattordicesima edizione del talent show “Amici” di Maria De Filippi, che vinsero nella serata finale del 5 giugno 2015, i tre componenti hanno preso parte al sessantottesimo Festival di Sanremo e dal 2019 hanno iniziato a collaborare con la cantante Elodie.

Il 23 ottobre 2022 Daniele Mona ha annunciato il proprio addio dal gruppo dopo 11 anni di permanenza.

La formazione attuale è composta da Antonio Stash Fiordispino (voce, chitarra, basso, pianoforte, sintetizzatore, percussioni), Alex Fiordispino (batteria, percussioni ), Dario Iaculli (basso).