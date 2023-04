Il M5s all'Ars sulle Province: Schifani vuole solo garantire poltrone e non servizi ai cittadini

“Il disegno di legge Schifani sulle Province incardinato in commissione punta solo a garantire le poltrone, non ad assicurare i servizi al cittadino. Così non va, i diritti dei siciliani sono e rimarranno sempre la bussola che orienta il nostro cammino e per i quali ci batteremo”.

Lo affermano i deputati regionali M5S componenti della commissione Affari istituzionali di Palazzo dei Normanni, Martina Ardizzone ed Angelo Cambiano, che mettono a nudo anche un'altra pecca del testo, visto che “stiamo parlando del nulla, se prima da Roma non arriva l'abrogazione della legge Del Rio. Perfino Fratelli d'Italia, primo partito di maggioranza e al governo nazionale, ha chiesto di non accelerare sui lavori, ma di attendere l'eventuale norma nazionale, di fatto contraddicendo la volontà del governo Schifani di cui fanno parte”.

“Pare evidente – dice Cambiano - che l'accelerazione sui lavori sulla reintroduzione delle Province sia dettata più dalla necessità di agevolare accordi politici in vista delle imminenti amministrative che dal concreto interesse nei confronti dei servizi da rendere alla collettività”.

“Il testo - dice Martina Ardizzone - non solo non prevede adeguate risorse per garantire i servizi, ma non contempla nemmeno quelle per sostenere il costo dell’organo politico, pari a circa 10 milioni di euro che finirà per gravare sui bilanci degli enti, con prevedibili contraccolpi sulla già disastrata manutenzione delle strade e delle scuole dove spesso non è nemmeno possibile assicurare il riscaldamento agli alunni”.