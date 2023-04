Automobilismo, Luigi Fazzino all'attacco della 3^ Linguaglossa – Piano Provenzana Etna Nord

Nuovo impegno alle porte per il pilota di Melilli Luigi Fazzino (nella foto), che nel prossimo fine settimana sarà al via della 3^ Linguaglossa – Piano Provenzana Etna Nord in provincia di Catania e che si disputerà il 21, 22 e 23 Aprile. La gara organizzata da ASD Passione & Sport sarà valida per il TIVM Sud, per il Campionato Italiano Bicilindriche Pista e Salita e potrà contare anche sulla validità del Campionato Siciliano.

Allo start come già detto ci sarà il pilota sostenuto da Ecogest Luigi Fazzino, che dopo l'importante secondo posto assoluto di Alghero, vorrà continuare a macinare chilometri con la sua Osella PA2000 Turbo LRM/Paco74 gommata Avon.

"Affronterò Linguaglossa per la prima volta e sappiamo quanto sia un percorso difficile e da non sottovalutare - ha dichiarato il pilota della Fazzino Motorsport - ma per noi sarà anche l'occasione per provare delle soluzioni in vista di Sarnano. È normale che l'obiettivo è quello di farci valere in questa gara e proveremo a dire la nostra anche in questa occasione."

Il programma del fine settimana prevede le verifiche di rito al venerdì, sabato poi le prove in due salite e altre due salite saranno effettuate anche nella giornata di domenica quando si entrerà nella "modalità gara".

(Foto Giuseppe Rainieri)