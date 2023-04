Siracusa, incontro informativo dedicato ai medici su progetto Zeus tra Questura e Asp

Giovedì 20 dalle 15 alle 18 nell’aula Formazione dell’Asp di Siracusa in viale Epipoli 72 si terrà un incontro informativo dedicato ai medici di medicina generale sul “Protocollo Zeus” siglato il 7 marzo scorso tra la Questura di Siracusa e l’Asp di Siracusa, un’intesa in materia di atti persecutori e maltrattamenti, che ha lo scopo di intercettare le condotte a rischio.

Il protocollo ha l’obiettivo di prevenire e contrastare la violenza domestica o di genere attraverso la presa in carico del soggetto maltrattante, in sinergia con la Questura, da parte dei Servizi sanitari del Dipartimento Salute Mentale dell’Azienda.

Il questore, ammonita la persona, la invita formalmente a prendere contatto con gli operatori delle competenti articolazioni dipartimentali di Salute mentale, per accedere ad un percorso gratuito di riflessione e di aiuto sulle sue condotte moleste.

L’evento, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza delle modalità operative adottate nell’ambito del Protocollo Zeus e la definizione delle azioni a supporto da parte del medico di medicina generale, è organizzato dall’Unità operativa Formazione permanente diretta da Maria Rita Venusino e sarà moderato dalla responsabile aziendale del Coordinamento Violenza di Genere Adalgisa Cucè.

Dopo il saluto introduttivo del commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra, del direttore sanitario Salvatore Madonia e del questore di Siracusa Benedetto Sanna, interverranno sugli strumenti e sulle misure di prevenzione per la tutela rapida ed anticipata delle vittime e sul Protocollo Zeus il procuratore della Repubblica di Siracusa Sabrina Gambino e il dirigente la Divisione Anticrimine della Questura di Siracusa Antonietta Malandrino. Il segretario provinciale FIMMG Riccardo Lo Monaco parlerà del ruolo del medico di medicina generale nella individuazione delle condizioni di rischio e violenza. Roberto Cafiso del Dipartimento Salute Mentale e Angela Micciulla del Sert di Siracusa affronteranno gli aspetti dell’accoglienza e dei percorsi di cura per gli autori di condotte violente e degli effetti su di essi dell’utilizzo di droghe ed alcol.