Pallamano. In serie B vincono le prime, classifica immutata

Vincono le prime della classe e la classifica rimane immutata. E’ quanto è accaduto nella quinta giornata della fase ad Orologio del Campionato di Serie B Drago di Pallamano maschile organizzato dal Comitato regionale Sicilia presieduto da Sandro Pagaria.

Infatti sia Aetna Mascalucia che TH Alcamo hanno vinto in casa rispettivamente contro Scicli Social Club e Pallamano Marsala. Per il resto invece vittorie interne per Villaurea e Agriblu Scicli e quest’ultimi che incalzano così i “cugini” dello Scicli Social Club per la conquista della terza piazza del torneo.

Questi i risultati della quinta giornata:

Agriblu Scicli – Beach Team Messina 38 – 21

Alcamo – Pall. Marsala 45 – 22

Villaurea – Girgenti 24 – 11

Aetna Mascalucia – Scicli Social Club 42 – 32

La Classifica

Aetna Mascalucia 33

Alcamo 32

Scicli Social Club 25

Agriblu Scicli 23

Pall. Marsala 18

Villaurea Palermo 15

Beach Team Messina 2

Girgenti 2