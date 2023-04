Castellammare del Golfo, assegnati al Comune 49 beni confiscati alla mafia

«Quarantanove beni confiscati alla mafia, per un valore complessivo di circa 540 mila euro tornano alla collettività e saranno utilizzati per fini sociali». Lo fa presente il sindaco di Castellammare del Golfo, Nicolò Rizzo dopo la conferenza di servizi svoltasi in prefettura a Trapani ed indetta dall’agenzia nazionale per i beni confiscati alla criminalità organizzata per l’assegnazione di beni immobili e terreni.

Dopo la manifestazione di volontà all’acquisizione dei beni da parte del Comune, a Castellammare del Golfo sono stati assegnati 36 terreni agricoli, 2 terreni edificabili, 1 ex fabbricato rurale, 1 fabbricato in corso di costruzione, 8 terreni ed un altro bene, alla presenza del sottosegretario al ministero dell’Interno Wanda Ferro, del prefetto Bruno Corda -direttore dell’agenzia azionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata- e del prefetto di Trapani Filippina Cocuzza.