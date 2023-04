Priolo, misura di prevenzione violata: arresti domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo hanno arrestato, in ottemperanza di un provvedimento di detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Campobasso, un 61enne di Melilli, responsabile di violazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio. L’uomo, già destinatario del divieto di fare ritorno nel capoluogo molisano, nel 2017 ha violato la misura e dovrà espiare la pena di un mese di detenzione domiciliare. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria.