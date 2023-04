Siracusa, riconoscimenti della Questura per gli studenti del Liceo Gargallo

IL QUESTORE SANNA RINGRAZIA GLI ALUNNI DEL LICEO “GARGALLO” PER LA LORO ESIBIZIONE DURANTE IL 171° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO

Il Questore di Siracusa, Benedetto Sanna, accompagnato da due Dirigenti della Polizia di Stato che si sono occupati dell’organizzazione della celebrazione del 171° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, si è recato al Liceo “Gargallo” di Siracusa per ringraziare una rappresentanza degli studenti dell’indirizzo musicale e coreutico che, con le loro esibizioni, hanno contribuito allo svolgimento della cerimonia. Particolarmente gradite alla cittadinanza che ha assistito alla cerimonia, infatti, sono state le esibizioni del coro, dell’orchestra e del corpo di ballo composti dagli studenti del Liceo, guidati dai rispettivi insegnanti che, con estremo impegno, si sono spesi per preparare i brani e le danze che hanno intrattenuto gli ospiti nel corso della celebrazione.

Il Questore, alla presenza della Dirigente del Liceo, Annalisa Stancanelli, quale riconoscimento di estrema gratitudine per tale impegno, ha consegnato degli attestati ad una rappresentanza degli studenti e degli insegnanti che, il 12 aprile, si sono esibiti in Piazza Duomo.