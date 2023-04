Tornano le gare automobilistiche nel Trapanese: domenica 23 slalom Sant'Andrea di Bonagia

Tutto pronto per il 16° Slalom Sant’Andrea di Bonagia che andrà ancora una volta in scena a Sant’Andrea di Bonagia – Valderice, nel bellissimo scenario dell’Agro Ericino.

Per i piloti della specialità tra i birilli l’appuntamento è fissato per il 22 e il 23 aprile. Inalterato il percorso di gara della lunghezza di 2,750 km, sulla Strada Provinciale 20 che da Bonagia porta a Valderice.

La gara, che ha validità per la Coppa ACI sport 5^ Zona, si svolgerà su tre manche con nove barriere di rallentamento. Sabato 22 aprile, dalle 15.00 alle 20.00, nel Piazzale Ztl di Lido Valderice si svolgeranno le verifiche tecnico-sportive e poi la gara vera e propria sarà disputata domenica 23 aprile sul selettivo, quanto entusiasmante, percorso di gara.

La premiazione avverrà alle 16.00 nel Piazzale Ztl di Lido Valderice. Lo scorso anno a trionfare fu il mazarese Salvatore Arresta con la Formula Gloria B5 Evo Suzuki 1000 cc.