Siracusa, discarica abusiva in area dell'assessore comunale Pantano

Blitz degli agenti della Polizia provinciale su un terreno, ricavato nella zona di Belvedere, a nord di Siracusa, che è di proprietà dell’assessore comunale alla Protezione civile ed alla Mobilità, Enzo Pantano. E’ stato compiuto un sopralluogo nell’area per verificare se fosse stata realizzata una discarica abusiva e se i materiali trovati nell’appezzamento fossero inquinanti.

“Il terreno non è stato sottoposto a sequestro – dice a BlogSicilia l’assessore comunale alla Protezione civile di Siracusa, Enzo Pantano – peraltro, sono venuti i tecnici dell’Agenzia regionale per la Protezione ambientale allo scopo di compiere i rilievi che dimostrano l’assenza di inquinanti nel terreno”.

Gli inquirenti, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa, hanno rinvenuto rifiuti inerti, insomma scarti di lavorazione edile. “Esattamente – aggiunge a BlogSicilia l’assessore alla Protezione civile del Comune di Siracusa, Enzo Pantano – inoltre è stato solo disposto il ripristino dello stato dei luoghi, come emerge nell’ordinanza del giudice”.

Chi è l’assessore Pantano

Enzo Pantano è stato nominato assessore della giunta del sindaco Italia nel dicembre del 2021, subentrando a Sergio Imbrò. E’ certamente tra i protagonisti dell’attività dell’amministrazione comunale: nei mesi scorsi, ha coordinato la macchina dei soccorsi del Comune dopo il nubifragio abbattutosi nel Siracusa, garantendo l’assistenza a coloro che sono stati costretti a scappare dalle proprie abitazioni, rimaste allagate.