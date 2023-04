"Sac non rispetta accordi su aeroporto di Comiso", e Ryanair "taglia" lo scalo ibleo

La Sac di Catania, che gestisce anche l'aeroporto di Comiso, non avrebbe rispettato gli accordi riguardanti lo scalo ibleo e Ryanair cancella dalla vendita tutte le rotte da e per Comiso. In pratica, dai primi di maggio i voli che partivano e arrivavano a Comiso, partiranno da Catania e arriveranno a Fontanarossa. Niente collegamenti, quindi, con Pisa, Milano Malpensa, Bergamo. Almeno fino a quando non si risolverà il braccio di ferro tra Ryanair e Sac. "Ryanair è impegnata a crescere in tutti gli aeroporti siciliani - afferma una nota della Compagnia, siamo il più grande vettore in Sicilia con 50 rotte nazionali e 56 internazionali e oltre 10milioni di passeggeri l’anno. Avevamo programmato conferenze stampa in Sicilia il 20 e 21 per annunciare la crescita in tutti e quattro gli aeroporti, ma purtroppo, SAC, il gestore aeroportuale di Comiso, ha tentato di cambiare i termini del nostro accordo alla vigilia della conferenza stampa. Ryanair è stata di conseguenza purtroppo costretta a cancellare la conferenza stampa e tutte le rotte da/per Comiso sono state rimosse dalla vendita . Una notizia devastante per Comiso e per il Ragusano. Ryanair sarà lieta di ripristinare tutte le rotte nazionali e internazionali da/per Comiso con effetto immediato non appena SAC onorerà l'accordo negoziato e precedentemente accettato per iscritto". Una vertenza che ha del clamoroso e che mai, da quando è operativo, aveva coinvolto in maniera così scandalosa l'aeroporto di Comiso che, continuando questa situazione, rischia di diventare uno scalo fantasma. Sac e Ryanair hanno a disposizione una decina di giorni per trovare un accordo ed evitare l'ennesima beffa ai danni dei siciliani.