Donna in bici travota e uccisa da una betoniera a Milano

Una donna di 39 anni è stata travolta e uccisa da una betoniera mentre era in sella alla sua bicicletta all'angolo tra via Francesco Sforza e Corso di Porta Vittoria nel pieno centro di Mlano.

Gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le indagini sulla tragedia sono affidate agli agenti della Polizia locale. L'uomo alla guida della betoniera, che ha 53 anni, è risultato negativo all'alcol test e al pre test antidroga. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante proveniva da via Sforza e stava svoltando a destra verso corso di Porta Vittoria quando ha investito la donna. Il conducente, dopo l'investimento, è caduto in stato di forte choc.

La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale sulla morte della donna di 39 anni investita stamani da una betoniera mentre era in sella alla sua bici all'angolo tra via Francesco Sforza e Corso di Porta Vittoria nel pieno centro di Milano, nei pressi della Biblioteca Sormani. Il fascicolo è coordinato dal pm di turno Mauro Clerici che è in attesa dei primi atti delle indagini della Polizia locale. Andranno effettuati tutti gli accertamenti per capire anche a che velocità stesse andando la betoniera e se il guidatore avesse messo la freccia per svoltare. Sarà necessario ovviamente iscrivere il conducente del mezzo nel registro degli indagati.