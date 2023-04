Starship decolla poi viene fatta esplodere per motivi di sicurezza

est riuscito a metà per Starship. La nave della SpaceX destinata ai futuri viaggi verso Marte è è stata fatta esplodere in volo per motivi di sicurezza perché la mancata separazione dal primo stadio del lanciatore la rendeva altamente instabile.

Al momento del lancio non tutti i motori del razzo Super Heavy si sono accesi correttamente e, quando ha cominciato il suo volo, la navetta non è riuscita a separarsi dallo stadio superiore del lanciatore e ha cominciato a ruotare in modo disordinato. A questo punto i tecnici della SpaceX hanno deciso di distruggere la Starship e lo stadio del Super Heavy perchè il loro rientro a Terra sarebbe avvenuto in modo incontrollato.

Il lancio è avvenuto da Boca Chica, la base della SpaceX in Texas.

Secondo l'azienda di Elon Musk il test è stato comunque un successo. "Il successo deriva da ciò che apprendiamo e il test di oggi - scrive la SpaceX in un tweet - ci aiuterà a migliorare l'affidabilità di Starship".

Il prossimo test di SpaceX potrebbe avvenire "tra pochi mesi", ha scritto Elon Musk in un tweet subito dopo il test, congratulandosi con tecnici e ingegneri della SpaceX che hanno costruito la nave destinata a Marte e il razzo Space Heavy. "Congratulazioni alla squadra di SpaceX per l'emozionante lancio di prova di Starship. Ho imparato molto per il prossimo lancio di prova tra pochi mesi".