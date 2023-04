Lanciò fumogeno in campo contro avversari: denunciato tifoso a Lentini

Gli agenti del Commissariato di Lentini hanno denunciato un uomo di 30 anni il quale, in occasione dell’incontro di calcio tra la SS Leonzio e la A.S.D. Siracusa calcio 1924, disputatosi il pomeriggio del 16 aprile ultimo scorso, nello stadio “Angelino Nobile”, lanciava un fumogeno al passaggio della tifoseria ospite.

Sono ancora in corso attività volte all’individuazione di altri tifosi violenti che, nell’occorso, si sono distinti per svariati atti di inottemperanza.