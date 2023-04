Controlli straordinari a Noto, 17 violazioni sulle strade

Nelle giornate del 19 e 20 aprile, agenti del Commissariato di Noto, coordinati dal dirigente Paolo Arena, hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio al fine di prevenire reati contro il patrimonio, in particolare furti in abitazione e su autovetture.

Nell’ambito di tali servizi sono state controllate 50 persone, controllati 40 veicoli, elevate 17 sanzioni al Codice della Strada per un totale di 12.000 euro.

8 i veicoli sequestrati e 20 i soggetti controllati sottoposti a misure limitative della libertà personale.