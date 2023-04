Premiati studenti di Francofonte sugli elaborati sui carabinieri

Nei giorni scorsi si è concluso il concorso “Il Carabiniere visto dagli occhi e dal cuore” promosso dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa e dalla Sezione di Francofonte dell’Associazione Nazionale Carabinieri in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Dante Alighieri. L’iniziativa rientra in una serie di progetti a livello provinciale che mirano a diffondere tra i giovani la cultura della legalità e che vedono l’Arma dei Carabinieri, da tempo, impegnata anche in cicli di conferenze nelle scuole e visite degli studenti nelle caserme, finalizzate a trattare tematiche di estremo interesse per i ragazzi: droga, alcool, incidenti stradali, bullismo, ambiente e altro ancora.

Questa volta i protagonisti sono stati i ragazzi della scuola primaria di 1° e 2° grado coinvolti nella realizzazione di numerosi elaborati grafici, pittorici, poetici e letterari aventi ad oggetto il Carabiniere, non solo quale rappresentante delle Istituzioni e delle forze dell’ordine, ma come figura appartenente alla comunità, un esempio di legalità.

I lavori prodotti dagli alunni sono stati esaminati da una commissione composta da rappresentati militari e civili, che hanno selezionato quelli ritenuti maggiormente rappresentativi del tema del progetto.

Alla fine della competizione, però, i militari della Compagnia Carabinieri di Augusta hanno riservato a tutti i ragazzi due inaspettate sorprese: la possibilità di avvicinarsi all’Alfa Romeo Giulia dei Carabinieri, la famosa "gazzella" e vedere da vicino un’unità cinofila del Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Nicolosi.

L’iniziativa, nel più ampio obiettivo di educare i futuri cittadini alla convivenza civile e al rispetto della legalità, ha suscitato profondo interesse nei ragazzi, consolidando la vicinanza ai più giovani dell’Arma dei Carabinieri che quest’anno compie ben 209 anni.