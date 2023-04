Rimosso a Palermo l'albero secolare caduto al Mercato delle pulci

E' stato finalmente rimosso a Palermo, nella zona di Piazza Peranni, il grosso albero secolare che era caduto il 26 settembre scorso a causa del maltempo e che aveva danneggiato una delle lamiere che costituiscono lo storico Mercato delle Pulci. L'albero, che si era abbattuto sulla struttura, era rimasto per diversi mesi in quella posizione, fino alla rimozione da parte dei Vigili del Fuoco avvenuta nella giornata di giovedì. Le operazioni, condotte dal Comando provinciale con l'ausilio di un'autoscala e un'autogru, sono durate diverse ore. Sul posto anche la Polizia Municipale per gestire il flusso del traffico, oltre al personale tecnico del Comune di Palermo e alcuni dipendenti della Rap che hanno trasportato alcune parti dell'albero in discarica.