Minardo (Lega): "Inaccettabile disimpegno di Ryanair su Comiso"

"L'ennesima vicenda che dimostra scarso rispetto per la Sicilia e i siciliani. Mentre continuiamo a pagare tratte nazionali come viaggi su Marte arriva la notizia dell'interruzione unilaterale dei collegamenti da e per lo scalo di Comiso da parte della compagnia irlandese Ryanair. È un fatto gravissimo, non entro nel merito della vicenda ma chiedo che Sac e Ryanair non facciano pagare il prezzo delle loro incomprensioni ai siciliani e al mio territorio in particolare. L'aeroporto di Comiso è uno scalo su cui si sono investiti fior di risorse pubbliche e tutto questo è inaccettabile" lo dice il deputato Nino Minardo, Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati commentando la decisione di Ryanair di fermare i voli per Comiso a causa di un contrasto con Sac.