Scossa di terremoto nel Catanese avvertita negli Iblei e nel Siracusano

Una forte scossa di terremoto è stata registrata a Catania alle 14.06. L'evento è stato nettamente avvertito dalla popolazione. Secondo le prime stime dell'Ingv, il sisma avrebbe avuto una magnitudo compresa tra 4.4 e 4.9.

L'evento è stato avvertito dalla popolazione a Catania e provincia, ma anche nel Siracusano e nell'area degli Iblei. Persone si sono riversate in strada. A Catania alcuni centri commerciali sono stati evacuati per precauzione.

Non c'è ancora alcuna conferma di eventuali danni o crolli di edifici da parte dei Vigili del fuoco in merito alla forte scossa di terremoto nel catanese di magnitudo 4.5 avvertita in diversi Comuni etnei. L'evento sismico è' avvenuto ad una profondità di 20.2 chilometri a circa sei km da Aci Castello.