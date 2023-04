Festa della Liberazione, a Siracusa un sit-in al Tempio di Apollo il 25 Aprile

Anpi, Cgil, Cisl, Uil e un ampio cartello di associazioni, movimenti, partiti politici e Forum Associazioni Antifasciste e della Resistenza lanciano un appello alla partecipazione. Sit in alle ore 10:30 di fronte al Tempio di Apollo – Largo XXV Luglio.

Un grande 25 Aprile antifascista per la democrazia e la Costituzione. Il ricordo della Liberazione e quindi della Resistenza, che cambiò la narrazione del Paese con la sconfitta del nazifascismo, è un dovere nei confronti della Storia e un monito al nostro presente. Il 25 aprile di 75 anni fa fu preceduto da un ventennio di lotte antifasciste durante le quali decine di migliaia di italiani e di partigiani furono perseguitati, arrestati, confinati, deportati e uccisi. La riconquista nazionale della democrazia e della libertà rappresentano valori in difesa dei quali rinnoviamo ogni giorno il nostro impegno e la nostra promessa nei confronti della Storia.

Troppo spesso assistiamo a dichiarazioni, decisioni e scelte di alcuni rappresentanti delle istituzioni e della politica che rischiano di aprire ogni volta una crepa nel senso comune e nel discorso pubblico nella direzione di una neutralizzazione del fascismo storico, della sua natura violenta e totalitaria e dei suoi orrori, nella delegittimazione dell'antifascismo come esperienza fondante della Repubblica. La nostra Costituzione repubblicana, massima espressione della sostanza democratica della vita collettiva, trae ispirazione e fonda le proprie radici in questo giorno di Liberazione che rappresentò la rinascita del nostro Paese.

Per questi obiettivi e su questi valori fondativi chiamiamo tutti le cittadine e i cittadini a partecipare al sit-in organizzato a partire dalle ore 10:30 presso il Largo XXV Luglio affinché il 25 Aprile di quest'anno sia una grande festa unitaria, pacifica, antifascista e popolare a sostegno della democrazia e a difesa della Costituzione della Repubblica.