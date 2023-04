A19, pavimentazione rampe svincolo di Termini Imerese

Da questa sera e fino al primo pomeriggio di domani, sabato 22 aprile, si procederà alla pavimentazione di due rampe dello svincolo di Termini Imerese, al km 25,700 dell'autostrada A19 "Palermo-Catania". Lo rende noto l'Anas, sottolineando in una nota che saranno oggetto di intervento la rampa utilizzata dai veicoli in uscita provenienti da Catania e quella utilizzata dai veicoli provenienti da Termini Imerese e diretti a Palermo.

Mercoledì 26 e giovedì 27 aprile, invece, saranno interessate dai lavori di pavimentazione le rampe della carreggiata opposta, ovvero quella di uscita per i veicoli provenienti da Palermo e quella in entrata verso Catania.

Le lavorazioni non comporteranno la chiusura delle rampe, ma saranno possibili brevi blocchi della circolazione, gestiti dal personale in loco. In caso di condizioni meteo avverse, fa sapere l'Anas, gli interventi saranno posticipati.