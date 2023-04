Per i ponti di primavera 17 milioni di italiani in viaggio

Dopo il rassicurante risultato turistico della scorsa Pasqua, anche per i ponti del 25 aprile e del 1 maggio saranno molti gli italiani che si concederanno una vacanza: oltre 17 milioni secondo l'indagine di Federalberghi.

In particolare saranno 9 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per il 25 aprile mentre 8 milioni e 99mila si muoveranno per il ponte del 1 maggio.

Tra coloro che non andranno in vacanza, la maggioranza (50,8% per il 25 aprile e 52,4% per il primo maggio) ha rivelato di non partire per motivi economici. Partirà in un altro periodo il 18,7% dei non-vacanzieri del 25 aprile e il 16,5% del 1 maggio.

"Ancora una volta viene da considerare la necessità impellente di sostenere ogni giorno di più un settore come il turismo che è traino del Paese" afferma il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca.