Modica, gli ospiti dell'Anffas in visita alla Compagnia della Guardia di Finanza

Continua il percorso "Sicurezza sociale" dell'Anffas di Modica. Gli ospiti dell'Associazione hanno visitato i locali della Compagnia della Guardia di Finanza di Modica, accolti dai militari che hanno fatto da "ciceroni". Hanno spiegato i compiti della Finanza in materia di prevenzione, ricerca e denunzia delle evasioni e delle violazioni finanziarie, nella vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico e nella sorveglianza in mare per fini di polizia finanziaria. Gli ospiti Anffas hanno anche visitato il parco macchine della Compagnia, l’armeria, gli uffici ed hanno ricevuto in regalo dei fumetti e delle penne.