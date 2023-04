Adrano, infrazioni al codice della strada: maximulte a camion dei "paninari"

Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano hanno proceduto ad effettuare servizi volti a verificare la regolarità degli automezzi, cosiddetti “camion dei panini”, utilizzati da locali esercizi ambulanti per la somministrazione di bevande e alimenti. Gli agenti hanno accertato come i furgoni non risultassero in regola con basilari norme del Codice della Strada, risultando gravi violazioni incompatibili con il proseguimento dell’attività commerciale. Su cinque attività ambulanti controllate, ben tre, nella centralissima piazza Sant’Agostino di Adrano, sono risultate irregolari per la mancata revisione del veicolo; una di esse in particolare per mancanza di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Violazioni per le quali sono previsti il fermo amministrativo e, nel caso della mancanza di assicurazione, il sequestro amministrativo del furgone, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria che, complessivamente per le tre attività, è risultata pari a 1.558 euro.

Ripetuto il controllo qualche settimana dopo si accertava che, in due casi, i trasgressori non avessero ottemperato all’obbligo di revisione, ragione per cui si procedeva all’applicazione di un’ulteriore sanzione pecuniaria, pari a 1.998 eurio per ciascun trasgressore, oltre al fermo amministrativo, per ulteriori 90 giorni e alla rimozione degli automezzi.