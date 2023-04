Modica, nei locali di Prodotti Dolciari Cassibba il nuovo spazio Symposium

Nella sede di Prodotti Dolciari Cassibba a Modica, si è tenuto l’evento di apertura del nuovo spazio Symposium: un luogo dove l’esperienza culinaria è al centro, uno spazio dedicato alla cucina e alla sua arte, a 360°. È sala demo, sala eventi e sarà anche accademia. Il luogo perfetto per condividere esperienze, far nascere nuove idee e portare in alto il nome dell’alta cucina. A condurre l’evento lo Chef e conduttore televisivo Simone Rugiati che, per l’occasione, ha anche preparato tre creazioni con le tartellette Cassibba. L’evento è stato realizzato in sinergia tra la Prodotti Dolciari Cassibba e AG Distribuzione, con la presenza di Martini e Matteo Zed, mixologist e Brand Ambassador Martini. Durante la giornata, che ha visto la presenza di numerose eccellenze del territorio siciliano, sono intervenuti sul tema “Futuro e Territorio” Pierpaolo Ruta (Antica Dolceria Bonajuto, che non era presente ma ha rilasciato una video intervista), Innocenzo Pluchino (Ciomod), lo chef Carmelo Chiaramonte e Ciccio Ruta (Frantoio Oleario Ruta). Inoltre, gli ospiti hanno potuto degustare le creazioni dello Chef Enrico Fichera e dei Pastry Chef Santo Mancuso e Antonio Pitino. La giornata è stata accompagnata dalla musica e dalle performance di Cecilia Pitino.