Catania, furto in appartamento: arrestato un 34enne

Un trentaquattrenne catanese, pluripregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri in quanto indagato per furto in abitazione aggravato. L'uomo, nei primi giorni di novembre, si sarebbe introdotto di sera all’interno di un appartamento a Catania, al secondo piano di uno stabile di Viale Mario Rapisardi, e, approfittando dell’assenza dei padroni di casa, avrebbe rubato beni, tra cui prodotti tecnologici, argenteria e bigiotteria di vario genere, per un valore di circa 6.000 euro. Nella casa dell’indagato è stata rinvenuta parte della refurtiva.