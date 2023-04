Lo Scicli Social Club ospita il Marsala e Giovanni Marino lascia la pallamano giocata dopo oltre 30 anni

Si avvia alla conclusione la stagione 2022/2023 di Serie B Drago per l’Handball Scicli Social Club. La prima stagione per la matricola gialloverde in questo campionato che ha dato risultati confortanti e messo in evidenza le ottime individualità dei giovani locali.

Domani pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 17,00, presso la struttura del geodetico di Jungi si disputerà la penultima gara della stagione, l’ultima in casa, in cui i gialloverdi di Luigi Ciavorella ospiteranno la compagine della Pallamano Marsala, allenata da Graziano Tumbarello. Tra le file lilibetane in evidenza il giovane terzino Salvatore Di Giovanni uno dei migliori “cecchini” isolani della serie B. A dirigere la partita sono stati designati gli arbitri Nunzio Bertino e Fabio Bocchieri.

La partita con il Marsala non vale solo i punti che mette in palio: è anche l’occasione per gettarsi definitivamente alle spalle un periodo negativo (tre sconfitte consecutive). L’ultimo successo risale alla gara disputata in casa, il 25 marzo, con il Beach Team Messina.

Nei giorni scorsi è giunto in casa gialloverde l’annuncio del ritiro dalla pallamano giocata di Giovanni Marino (nella foto), classe 1973, che coinciderà con questa partita. Un amore ed una militanza in questa disciplina durata più di 30 anni. La sua vocazione per questa disciplina è iniziata a 14 anni, quando frequentava la scuola media, poi, per un lungo periodo, ben 9 anni, ha vestito la maglia della storica Libertas Scicli, interpretando il ruolo di pivot, in campionati giovanili e serie B. Poi, la sua carriera è stata interrotta per un grave infortunio, all’età di 22 anni. Ma ripresa dopo essersi ristabilito, dimostrando grande abnegazione per la disciplina. Ha ripreso a giocare con diverse squadre, tra le quali il Mascalucia, Antiche Conserve di Sicilia Ragusa, in serie B e A2, ed infine a Scicli sempre in serie B e in A2 (promozione centrata nella stagione 2012/2013). Una lunga carriera che la dice lunga sulle qualità sia tecniche che umane di Giovanni.

Da tutto il gruppo gialloverde si alza all’unisono una voce di ringraziamento nei confronti dell’atleta per quanto fatto con la maglia della squadra e per l’esempio mostrato a giovani e meno giovani. Da tutta la società, in particolare, arriva il più grande plauso alla persona ed alla carriera, con la sicurezza che Giovanni possa restare legato all’ambiente societario anche fuori dal campo.