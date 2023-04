Sbarcati nella notte 500 migranti nei porti di Catania ed Augusta

Si e' concluso poco prima dell'alba l'ultimo sbarco di migranti al porto di Catania: si tratta di 223 uomini che erano stipati su un barcone in cui vi erano poco meno di 500 persone e intercettato ieri al largo di Portopalo di Capo Passero da unita' navali della Guardia costiera e di Frontex. Il gruppo di Catania e' giunto in due diversi momenti: alle 23 e alle 2 della notte. Altri 250 migranti sono sbarcati ad Augusta. Sulla banchina del porto etneo ha operato la Protezione civile. I migranti sono stati inviati nell'ex centro vaccinale in attesa di essere trasferiti. Anche ad Augusta in 250 sono arrivati nella notte. Per lo piu' originari del Bangladesh, sono arrivati con le motovedette della Guardia costiera. La prefettura di Siracusa ha coordinato le operazioni di sbarco e sono seguite le attivita' di identificazione.