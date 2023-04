Catania, ruba due trolley da un'auto: arrestato dopo un inseguimento in centro

La Polizia di Stato ha arrestato a Catania un pregiudicato 33enne per furto aggravato, resistenza e Lesioni a Pubblico ufficiale. Nel corso della serata di venerdì, personale delle Volanti, transitando per la via Grimaldi, notava un soggetto noto per i suoi precedenti in materia di reati contro il patrimonio che procedeva a passo veloce, portando con sé due trolley con ancora attaccate le etichette di una compagnia aerea. La circostanza appariva sospetta ai poliziotti che fermavano l’uomo per un controllo. Alla richiesta di chiarimenti in ordine al possesso dei due trolley, il soggetto dichiarava che stava accompagnando due turisti presso una struttura ricettiva: poiché la spiegazione data appariva poco plausibile, gli agenti, approfondivano gli accertamenti con l’intento di appurare la realtà dei fatti. A quel punto l’uomo, improvvisamente, lasciava i due trolley e scappava a piedi; ne scaturiva un inseguimento, partito proprio dalla via Grimaldi per poi concludersi in via Plebiscito, dove il soggetto veniva bloccato dai poliziotti.

Nel corso della fuga l’uomo, per cercare di rallentare gli operatori, scagliava contro di loro tutto quello che incontrava per strada; dopo essere stato bloccato opponeva una strenua resistenza, non limitandosi soltanto a cercare di colpire gli agenti, ma arrivando addirittura a mordere la mano di uno di loro procurando lesioni guaribili in 7 giorni. È poi risultato che i due trolley erano stati poco prima rubati da un’auto dopo avere infranto il lunotto posteriore; dopo i dovuti accertamenti, si arrivava all’identificazione dei proprietari, a cui venivano restituiti. L’uomo veniva quindi tratto in arresto per i reati di furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza a Catania.