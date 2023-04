Violenza sessuale su un treno regionale in transito a Milano, arrestato un uomo

Una giovane ragazza ha subito una violenza sessuale su un treno regionale in transito a Milano per Treviglio (Bergamo).

Dopo la sua denuncia, il 5 aprile scorso, la Polizia di Stato sabato mattina ha comunicato di aver arrestato il presunto violentatore, un 36enne egiziano, regolare sul territorio nazionale.

L'uomo, secondo le accuse, prima le avrebbe fornito informazioni gentilmente e poi improvvisamente l'avrebbe aggredita. Alla fine però lei sarebbe riuscita a reagire facendo scappare l'assalitore.

Le indagini sono state effettuate congiuntamente dal Compartimento Polfer Lombardia e dalla Squadra Mobile di Milano "anche attraverso l'analisi delle immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza presenti a bordo treno e nelle stazioni interessate dal transito dell'uomo, nonché l'analisi del traffico di celle telefoniche". Ora il 36enne, arrestato su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano, si trova in carcere in attesa della convalida dell'arresto.