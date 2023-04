Modica, donna investita da un'auto mentre attraversa la strada alla Sorda

Una donna è rimasta ferita questa mattina in via Resistenza Partigiana, all'intersezione con via Risorgimento, a Modica, al quartiere Sorda. La donna, per cause ancora da accertare, è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada: ha riportato alcune contusioni che ne hanno consigliato il ricovero al vicino ospedale Maggiore "Nino Baglieri". Sul posto, oltre al 118, le forze dell'ordine per accertare la dinamica ed eventuali responsabilità.

(Foto Franco Assenza)