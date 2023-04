L'ex vice ministro Cancelleri è ufficialmente con Forza Italia. Il "saluto" del M5s all'Ars

"In questi dieci anni ho lavorato per la Sicilia e per i siciliani. Non rinnego la mia militanza che oggi non mi appartiene più, oggi sono in Forza Italia e lo devo a Nicola D'Agostino, a Marcello Caruso e per l'ottanta per cento alle interlocuzioni con Schifani". Parola dell'ex viceministro Giancarlo Cancelleri, che alla fine della manifestazione di Forza Italia al Politeama di Palermo, risponde alle domande dei cronisti dopo il passaggio dal M5S agli azzurri."Non ho incarichi istituzionali, arrivo senza portare nulla in un partito a cui non ho contribuito, sarà difficile - aggiunge Cancelleri - mi sono sentito apprezzato per il lavoro fatto, in tanti mi stanno scrivendo Non sono candidato a nulla e non voglio nulla. Per le elezioni a Catania sosterrò Trantino, avevo detto che era il miglior candidati e oggi non ho dubbi. Sono a disposizione di Schifani e del partito facendo l'attivista, non porto voti e non ho debiti con nessuno".

"C'è anche un nuovo amico in sala,Giancarlo Cancelleri che saluto". Così il coordinatore di ForzaItalia, Antonio Tajani, in video collegamento con la kermessedel partito a Palermo, nel corso della quale è stataufficializzata l'adesione dell'ex leader siciliano del M5sGiancarlo Cancelleri al partito di Berlusconi.

“A Giancarlo Cancelleri, che finalmente ha trovato un approdo politico, auguriamo buona vita. Giancarlo ha dato molto al Movimento, ma dal M5S ha ricevuto tutto. Se ha ricoperto incarichi prestigiosi, di certo è solo grazie al Movimento 5 Stelle. Sarebbe pertanto corretto che non sputasse sul piatto dove ha mangiato e sul Movimento che gli ha consentito di uscire dall'anonimato e di fare politica. Sulla sua collocazione finale evitiamo di fare commenti, se il partito che gli ha dato ospitalità, e in cui evidentemente si rispecchia, è il partito di Berlusconi, Dell'Utri e Schifani, la cosa si commenta da sola. E in maniera eloquente”.