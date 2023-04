Ryanair cancella i voli da Comiso, riunione in Prefettura a Ragusa. E Schifani rincara la dose

Convocata in prefettura a Ragusa una riunione, alle 15, con i sindaci del capoluogo e di Comiso, rappresentanti di associazioni territoriali datoriali e commerciali, "per stigmatizzare l'incomprensibile decisione unilaterale da parte della società Ryanair" di sospendere i voli dall'aeroporto di Comiso. Una decisione, sottolineano dalla prefettura, che "determinerebbe pregiudizi severi non solo al principio costituzionale del diritto alla mobilità e alla libera circolazione dei cittadini ma anche un vulnus alla crescita economica, sociale e turistica di un importante e strategico ambito territoriale della Sicilia orientale".

"Ryanair ha tagliato i voli da Comiso, è un fatto grave, un gesto pesante. Allontana il rapporto tra il mio governo e questa compagnia. Ryanair, come Ita, mi voleva incontrare ma io ho risposto che sarei stato disponibile a patto che la compagnia mi avesse garantito la riduzione dei prezzi dei voli da e per la Sicilia. La politica di incentivare un vettore privato dando un contributo fino a che punto viola la concorrenza e mette il territorio in difficoltà? Sta succedendo? Lavoreremo su questo". Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, alla convention di FI a Palermo.