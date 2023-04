Il Palermo non vince neppure con l'ultima: finisce 1 - 1 contro il Benevento

A Sala risponde Farias e al Barbera finisce 1-1 tra Palermo e Benevento, un risultato che serve alla squadra di Corini per blindare la categoria e poco ai sanniti che restano ultimi in classifica nel torneo cadetto.

Al 7' la prima palla gol è per il Benevento con una conclusione di Veseli indirizzata nell'angolino sinistro sulla quale Pigliacelli si salva in tuffo. Al 12' è il Palermo a passare in vantaggio:

cross di Valente, la palla arriva a Sala che con un destro al volo in area infila il pallone sotto l'incrocio dei pali. Dopo il gol i rosanero lasciano l'iniziativa agli avversari che al 28' pareggiano meritatamente: Ciano crossa dalla destra rasoterra per Farias che anticipa un ingenuo Mateju e di destro in scivolata insacca. Nella ripresa al 2' insidiosi gli ospiti:

assist da destra del neo entrato Karic per Ciano che tira di sinistro e complice una deviazione il tiro finisce tra le mani di Pigliacelli. Al 10' ci prova l'ex Glik con un colpo di testa su calcio d'angolo, la palla termina sul fondo per un soffio.

Dall'altra parte al 12' Manfredini si oppone a una conclusione al volo di Sala. Al 18' è ancora il portiere del Benevento a dire di no a Brunori. In pieno recupero al 50' il Palermo va in gol con Broh, ma il Var annulla per un tocco di mano di Segre. Inutili i festeggiamenti di pubblico e giocatori di casa.